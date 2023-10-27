Детский центр в Краснодарском крае приостановил свою работу из-за обнаружения кишечной палочки

Детский центр, расположенный в ауле Новая Адыгея, недалеко от города Краснодар, временно приостановил свою деятельность после того, как в ходе лабораторных исследований на рабочих поверхностях кухни и оборудования были обнаружены бактерии группы кишечной палочки. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Республики Адыгея.
Работники центра не проходили медосмотры, не соблюдали санитарные стандарты и не предпринимали необходимые меры по обеспечению безопасности детей.
Нарушения были выявлены в результате проверки, проведенной после обращений местных жителей. Деятельность центра временно запрещена в ожидании устранения всех выявленных нарушений санитарно-эпидемиологического характера.
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