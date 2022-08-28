В Петербурге становится все больше опасных для детей игровых площадок

В Северной столице остро стоит проблема с качеством детских площадок. В некоторых случаях поломки конструкций приводят к разрывам внутренних органов и другим травмам.
Петербуржцы призывают Смольный больше внимания обращать на территории для детей, ведь они должны способствовать "развитию, а не травматизации". Одна из петербурженок отправила жалобу на портал "Наш Санкт-Петербург". По фото можно сделать вывод, что от изначальной площадки осталась только половина.
Подобная ситуация наблюдается и в Калининском районе. Горожанка по имени Анастасия указала на разрушения объекта. Доски аттракционов прогнили, крепления выпадают, а металлические элементы покрылись ржавчиной.
В остальных районах также есть проблемы с детскими площадками. Например, в Приморском элементы аттракционов отсутствуют, а в Кировском - откреплены.
Стоит отметить, что такие аттракционы действительно травмоопасны. Так, на улице Сизова школьница упала с качелей, на которых оборвалась цепь. Медики диагностировали закрытую травму живота и подкапсульный разрыв селезенки.
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