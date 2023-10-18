В Москве задержана еще одна фигурантка дела о торговле людьми

В Москве еще один человек был задержан в связи со случаем торговли людьми, который был раскрыт в ходе расследования, проведенного городской прокуратурой. Об этом сообщил источник "Известий" в среду, 18 октября.
За два дня до этого полиция арестовала 47-летнюю жительницу Москвы по имени Юлия Л., которая, как было установлено, ухаживала за 15 детьми, большинство из которых не были ее биологическими родственниками. Ее сообщница, Наталья П., также была задержана. Есть подозрение, что эти женщины, возможно, забирали младенцев у матерей в приютах и ложно выдавали их за своих собственных.
Как выяснилось в среду, еще одна женщина, задержанная в ходе расследования, является 30-летней гражданкой Узбекистана. По версии следствия, подозреваемая родила девочку в апреле 2015 года и мальчика в марте 2016 года, которых затем передала 47-летней москвичке. Последний, используя поддельные документы, зарегистрировал этих детей как рожденных от суррогатной матери. Как 47-летней женщине, так и ее 44-летнему сообщнику предъявлены обвинения по пунктам "а, б, з" части 2 статьи 127.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая касается торговли людьми. Ожидается, что в ближайшее время состоится судебное заседание по определению меры пресечения для них с участием прокурора.
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