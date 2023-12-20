Советы эксперта: как похудеть, не отказываясь от сладкого

Стремление к похудению и слабость к сладкому могут казаться несовместимыми, но психолог и нутрициолог Катерина Кузина дает советы по достижению баланса. Она подчеркивает, что строгие диеты и полный отказ от сладкого могут вызвать стресс и недоедание.

Вместо этого, рекомендуется умеренное потребление сладкого, выбор здоровых альтернатив (фрукты, йогурт, темный шоколад), домашняя готовка с заменой ингредиентов, умеренность и активный образ жизни. Планирование питания и понимание своих желаний также играют важную роль. Эксперт советует психологическую поддержку для разрешения конфликтов и развитие силы воли, предлагая даже временный отказ от сладкого как способ изменения отношения к нему, сообщает Вечерняя Москва.