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Советы эксперта: как похудеть, не отказываясь от сладкого
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  • Опубликована сегодня в 10:31

Советы эксперта: как похудеть, не отказываясь от сладкого

Стремление к похудению и слабость к сладкому могут казаться несовместимыми, но психолог и нутрициолог Катерина Кузина дает советы по достижению баланса. Она подчеркивает, что строгие диеты и полный отказ от сладкого могут вызвать стресс и недоедание.

Вместо этого, рекомендуется умеренное потребление сладкого, выбор здоровых альтернатив (фрукты, йогурт, темный шоколад), домашняя готовка с заменой ингредиентов, умеренность и активный образ жизни. Планирование питания и понимание своих желаний также играют важную роль. Эксперт советует психологическую поддержку для разрешения конфликтов и развитие силы воли, предлагая даже временный отказ от сладкого как способ изменения отношения к нему, сообщает Вечерняя Москва.

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