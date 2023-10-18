Врач Неронов: Отказываться от употребления конфет вообще — это неправильно

Всемирный день сладостей отмечается 18 октября, и важно отметить, что полный отказ от сладостей, возможно, не самый лучший подход. По словам доктора медицинских наук Владимира Неронова, употребление одной или двух конфет в день может положительно сказаться на самочувствии человека. Он объясняет, что вкусная конфета в привлекательной обертке может принести радость, удовольствие и улучшить настроение. Важно соблюдать баланс, и время от времени, два-три раза в неделю, побаловать себя сладким лакомством может быть безопасно, вкусно и доставлять удовольствие.
Доктор Неронов предполагает, что употребление большого количества сладостей потенциально может нарушить аппетит, в первую очередь из-за наличия коротких углеводов. Он советует использовать конфеты в качестве десерта или закуски, а не основного блюда. Стоит отметить, что употребление сладостей в умеренных количествах обычно считается безопасным, но чрезмерное потребление может привести к проблемам с зубами, таким как кариес. Сладости создают сладкую среду во рту, которая может способствовать размножению бактерий и увеличивать риск возникновения проблем с зубами.
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