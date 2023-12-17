В пустыне Наска найдены новые изображения "инопланетян" и животных

Японские ученые, применяя искусственный интеллект, обнаружили при помощи беспилотных летательных аппаратов около 200 ранее неизвестных геоглифов в пустыне Наска, Перу. Изображения, включая фигуру "инопланетянина" и различных животных, были проанализированы совместно с американскими IT-экспертами из IBM.
Геоглифы датируются периодом от 1700 до 2100 лет назад, а их происхождение остается загадкой. Особый интерес вызывают первые изображения — около 18 тысяч прямых линий протянулись на тысячи километров. Специалисты предполагают, что это могло быть обращение к божествам или следами высокоразвитой цивилизации и даже вмешательство космических пришельцев не исключается. Линии также рассматриваются как возможные взлетно-посадочные полосы для НЛО, видимые только с высоты, что поддерживает теорию об их обнаружении с борта самолета в ХХ веке, сообщает Involta.
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