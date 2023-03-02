В Луганской области началось наступление российских десантно-штурмовых отрядов. В ходе одной атаки российские бойцы уничтожили группу противника численностью до 10 человек, рассказал командир российского отряда.
"Парашютно-десантная рота в ходе наступления обнаружила группу пехоты противника, поступила команда о ее уничтожении", — сказал командир с позывным "Двенадцатый", передает РИА "Новости".
По его словаам, время с момента получения команды до открытия огня занимает не более трех-четырех минут.
"Мы работали с 30-миллиметровой автоматической пушкой и 100-миллиметровым орудием", — отметил офицер.
При этом он уточнил, что пехота идет в наступление, занимает рубежи противника и начинает окапываться для отражения последующих атак. А задачи десантной бронегруппы в том, чтобы подавить противника огнем.
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