Дерипаска обвинил Полонского в хамстве и подал иск в суд на 2 млрд рублей

Бизнесмен Олег Дерипаска подал иск на Google, RTVI и Сергея Полонского с целью защиты своей деловой репутации. Передает ТАСС.

Представитель Дерипаски, Алексей Мельников, уточнил, что причиной иска является распространение Полонским недостоверной и "крайне оскорбительной" информации. В рамках иска, сторона истца запрашивает компенсацию морального и репутационного ущерба в размере 2 миллиардов рублей, которые в случае удовлетворения иска будут направлены на благотворительность.

Собеседование сторон, связанное с подготовкой дела к судебному разбирательству, назначено на 10 апреля.