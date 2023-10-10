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Более 1,4 млн россиян страдают тяжелыми хроническими психическими расстройствами
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  • Опубликована сегодня в 14:14

Более 1,4 млн россиян страдают тяжелыми хроническими психическими расстройствами

Главный внештатный специалист психиатр Минздрава России, Светлана Шпорт, сообщила, что в России около 1,4 миллиона пациентов имеют тяжелые хронические психические расстройства. Эти пациенты требуют специального диспансерного наблюдения, а для них разработаны четкие алгоритмы работы, графики визитов к врачу и контролируемые показатели состояния здоровья.

Существует 152 психиатрических больницы, 70 психоневрологических диспансеров, а также различные психиатрические и психотерапевтические кабинеты и отделения в России. Во вторник отмечается Всемирный день психического здоровья, приуроченный к этой теме и поддерживаемый Всемирной федерацией психического здоровья при содействии ВОЗ.

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