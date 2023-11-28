Ученые выявили связь между низкой физической активностью и депрессией

Риск развития депрессии увеличивается на 43% при низкой степени двигательной и умственной активности.

Исследователи из Университета Сан-Паулу в Бразилии сообщили о том, что жизненный стиль, характеризующийся недостаточной активностью и отсутствием умственных нагрузок, может значительно повысить вероятность развития депрессии. Этот вывод был сделан на основе анализа данных о здоровье и состоянии 4607 человек.

В ходе исследования добровольцы отвечали на вопросы о времени, проведенном за просмотром телевизора и управлением автомобилем. Также ученые измеряли окружность талии и анализировали содержание C-реактивного белка и гликированного гемоглобина в организме.

Результаты исследования подтвердили, что пассивный образ жизни, сопровождающийся отсутствием умственных нагрузок, связан с увеличением риска возникновения депрессии на 43%. Специалисты объяснили это тем, что недостаточная активность может привести к ожирению, что, в свою очередь, увеличивает воспалительные процессы в тканях организма, сообщает Центральная Служба Новостей.