Американские ученые выяснили, какие компоненты пищи облегчают симптомы депрессии

Исследователи из Университета Колумбии (США) выявили, что длинноцепочечные полиненасыщенные жирные кислоты могут эффективно смягчать симптомы депрессии. Эти результаты были представлены в журнале Molecular Psychiatry.

Длинноцепочечные полиненасыщенные жирные кислоты, относящиеся к группам омега-3 и омега-6, играют ключевую роль в поддержании здоровья мозга. Недостаток этих кислот в организме связан с неврологическими расстройствами и изменениями в поведении. Они содержатся в продуктах, таких как рыба, оливковое масло и орехи.

Ученые провели мета-анализ предыдущих исследований, посвященных влиянию кислот этого типа на психическое состояние людей с депрессией. Исследователи фокусировались на механизмах воздействия длинноцепочечных полиненасыщенных жирных кислот на работу мозга.

Исследование выявило, что прием добавок с этими кислотами подавляет активность микроглии, специфических иммунных клеток нервной системы, и предотвращает последующее нейровоспаление. Хроническое воспаление в мозге связывается с депрессивными симптомами. Эксперименты на животных также показали, что инъекции кислот данного типа способствуют снижению окислительного стресса в отдельных областях мозга, сообщает Газета.Ру.

Длинноцепочечные полиненасыщенные жирные кислоты регулируют размер липидных рафтов в плазматических мембранах. Это означает, что эти кислоты могут обращать патологические изменения на уровне мембраны клеток, состоящей из белков и липидов, что вызывает депрессию. Для более полного понимания механизмов этого терапевтического воздействия требуются дополнительные исследования.