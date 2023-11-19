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Выделена группа людей с повышенным риском развития депрессии
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  • Опубликована вчера в 23:20

Выделена группа людей с повышенным риском развития депрессии

В исследовании, опубликованном в Journal of Affective Disorder, выявлено, что вегетарианцы подвержены большему риску развития депрессивного расстройства. Научная группа из Рурского университета и университета Дуйсбурга-Эссена пришла к выводу, что последователи вегетарианской диеты более склонны к депрессии. Исследователи представили результаты своей работы в Journal of Affective Disorder, сообщает Газета.Ру.

Специалисты провели метаанализ нескольких исследований, в которых участвовали почти 50 тысяч человек, включая около 8 тысяч вегетарианцев. Все участники подверглись анализу для выявления уровня депрессии.

Выяснилось, что у вегетарианцев отмечено значительное увеличение уровня депрессии по сравнению с теми, кто употребляет мясо и рыбу в рационе. Однако исследователи не делают окончательных выводов о том, связан ли этот эффект с диетой или на развитие депрессии могут влиять другие факторы. Например, невозможно исключить возможность того, что люди стали вегетарианцами уже после начала депрессивного расстройства. Дальнейшие исследования будут направлены на выявление причинно-следственных связей.

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