Выделена группа людей с повышенным риском развития депрессии

В исследовании, опубликованном в Journal of Affective Disorder, выявлено, что вегетарианцы подвержены большему риску развития депрессивного расстройства. Научная группа из Рурского университета и университета Дуйсбурга-Эссена пришла к выводу, что последователи вегетарианской диеты более склонны к депрессии. Исследователи представили результаты своей работы в Journal of Affective Disorder, сообщает Газета.Ру.
Специалисты провели метаанализ нескольких исследований, в которых участвовали почти 50 тысяч человек, включая около 8 тысяч вегетарианцев. Все участники подверглись анализу для выявления уровня депрессии.
Выяснилось, что у вегетарианцев отмечено значительное увеличение уровня депрессии по сравнению с теми, кто употребляет мясо и рыбу в рационе. Однако исследователи не делают окончательных выводов о том, связан ли этот эффект с диетой или на развитие депрессии могут влиять другие факторы. Например, невозможно исключить возможность того, что люди стали вегетарианцами уже после начала депрессивного расстройства. Дальнейшие исследования будут направлены на выявление причинно-следственных связей.
Премьер Чехии может посетить Китай в 2024 году
В 2024 году предстоит визит Петра Фиалы, премьер-министра Чехии, в Китай до проведения выборов в Европарламент, как сообщает Чешское телевидение.
Сложные выборы нового президента: мнение жителей Аргентины
Жители Аргентины направляются к избирательным участкам для участия во втором туре выборов президента, ещё не определившись с выбором кандидата.
В России предложено применять борщевик для лечения кожных и нервных заболеваний
Пермские ученые считают, что борщевик Сосновского может стать эффективным средством для лечения заболеваний кожи и нервной системы, а также для создания спазмолитиков, благодаря наличию определенных веществ.
Рецепт загадки: химики приблизились к раскрытию тайны зарождения жизни на Земле
Происхождение жизни на нашей планете остается одной из загадок, над которой ученые размышляют веками. Несмотря на множество неясностей в существующей теории, специалисты выстроили последовательность событий, которая, по их мнению, привела к появлению жизни на Земле, сообщает Время России.