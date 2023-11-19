Исследователи пришли к выводу, что употребление чипсов и газировки может усиливать депрессию

Исследователи из Автономного университета Барселоны пришли к выводу, что употребление чипсов и газировки может усиливать депрессию и оказывать негативное воздействие на мозг, сообщает Правда.Ру.
Анализ, опубликованный в Journal of Affective Disorders (JAD), выявил связь между употреблением ультраобработанных продуктов и частыми проявлениями депрессии. Исследование включало 152 участника, в среднем около 50 лет, из которых 89 страдали ожирением. Участники отвечали на вопросы о своей диете и симптомах депрессии, а также проходили магнитно-резонансную томографию (МРТ) для получения данных о объеме мозга.
Результаты исследования показали, что употребление ультраобработанной пищи коррелирует с более частыми проявлениями депрессии. Эти продукты также оказывают негативное воздействие на объем определенных участков мозга, включая левое миндалевидное тело и заднюю поясную извилину коры мозга, ответственные за обработку информации о предыдущих вкусовых ощущениях.
МРТ также выявила уменьшение объема левой передней части скорлупы головного мозга, региона, контролирующего способность противостоять немедленным вознаграждениям, таким как вкусная еда, в пользу долгосрочных целей, таких как поддержание здорового образа жизни.
Ученые подчеркнули, что употребление обработанных продуктов может воздействовать на мотивацию на физиологическом уровне мозга.
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