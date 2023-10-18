Константин Меладзе находится в депрессии после развода с Верой Брежневой

KP.RU сообщал о разводе 41-летней Веры Брежневой и 60-летнего Константина Меладзе. Сама певица подтвердила расставание меланхоличным постом в своих социальных сетях. Ходили слухи, что у Меладзе появилась новая муза в лице 23-летней Софии Тарасовой, бывшей участницы группы "ВИА Гра". Высказывалось предположение, что Меладзе не смог устоять перед юной красавицей, что привело к расторжению его брака с Верой. Однако, по данным причиной развода продюсера и певицы была не простая внебрачная связь; именно политика в конечном счете положила конец их браку.
Как сообщается, Меладзе дистанцировался от Брежневой и получил новый вид на жительство в России с помощью влиятельных друзей. У него больше нет намерений работать с Верой, и хотя он не запрещал ей петь его существующие песни, он не будет писать для нее новые. Он продолжит получать гонорары за песни, над которыми они ранее работали вместе.
В целом, говорят, что в настоящее время Меладзе страдает от тяжелой депрессии. Даже когда ему предложили значительную сумму денег за сочинение песни, он отказался от этой возможности. Хотя он нуждается в деньгах, в настоящее время ему не хватает вдохновения для создания новой музыки.
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