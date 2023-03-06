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  • Опубликована сегодня в 15:28

Депозит Саудовской Аравии в размере $5 млрд разместится в Центробанке Турции

Между Эр-Риядом и Анкарой заключено соглашение, смысл которого заключается в размещении Саудовским фондом развития депозита суммой $5 млрд в Центральном банке Турции. Такая информация стала известна из заявления средневоточной организации.

Подписали документ министр туризма Саудовской Аравии, председатель совета директоров фонда Ахмед аль-Хатыб и глава Центробанка Турции Шахап Кавджиоглу. Как отмечается в заявлении, Эр-Рияд заключил соглашение с турецким регулятором по инициативе короля Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда и наследного принца Мухаммеда бен Сальмана.

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