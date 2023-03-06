Между Эр-Риядом и Анкарой заключено соглашение, смысл которого заключается в размещении Саудовским фондом развития депозита суммой $5 млрд в Центральном банке Турции. Такая информация стала известна из заявления средневоточной организации.
Подписали документ министр туризма Саудовской Аравии, председатель совета директоров фонда Ахмед аль-Хатыб и глава Центробанка Турции Шахап Кавджиоглу. Как отмечается в заявлении, Эр-Рияд заключил соглашение с турецким регулятором по инициативе короля Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда и наследного принца Мухаммеда бен Сальмана.
Офис Зеленского: идея о продолжение боев в Артемовске поддержена главами ВСУ
По их словам, "необходимо дальнейшее усиление позиций в Бахмуте"
Экс-кандидат в президенты Белоруссии осуждена на 15 лет тюрьмы
От правосудия она скрывается
Приостановлено гарантийное обслуживание MacBook и iPad в России
Однако смартфоны iPhone продолжают принимать
Метрополитен-музей снова изменил национальность Ивана Айвазовского
Теперь художник стал армянином