Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 10.10.2023 : 101,3598
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 10.10.2023 : 107,0322
Дания приостанавливает помощь Палестине из-за опасений по использованию средств
  1. Главная
  2. Мир
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 13:25

Дания приостанавливает помощь Палестине из-за опасений по использованию средств

Правительство Дании приняло решение временно приостановить помощь Палестине в области развития, чтобы убедиться, что датские средства не используются для поддержки атак на Израиль. Об этом сообщил министр по вопросам сотрудничества в области развития и глобальной климатической политики Дана Йёргенсен.

Решение было принято после встречи правящих партий, и сейчас проводится более подробное изучение финансовой поддержки Палестины.

Мир

МВФ: Рано делать оценку экономических последствий палестино-израильского конфликта

МВФ: Рано делать оценку экономических последствий палестино-израильского конфликта

Пьер-Оливье Гуринша выразил опасения по поводу гибели людей и отметил, что следят за ситуацией.

Читать полностью
Россия работает над эвакуацией граждан из зоны палестино-израильского конфликта

Россия работает над эвакуацией граждан из зоны палестино-израильского конфликта

Эта работа ведется в режиме онлайн и реального времени, с активным взаимодействием российских специалистов с представительствами России в регионе.

Читать полностью

Общество

Клава Кока высказалась в адрес критиков её фигуры

Клава Кока высказалась в адрес критиков её фигуры

П﻿евица Клава Кока отреагировала на замечания своих поклонников относительно своей фигуры после своего появления на "Дне рождения МУЗ ТВ в Кремле".

Читать полностью
Артистка Глюк’oZa вернулась из Израиля и прибыла в Москву

Артистка Глюк’oZa вернулась из Израиля и прибыла в Москву

﻿Российская певица Наталья Чистякова-Ионова, более известная под псевдонимом Глюк'oZa, опубликовала снимок, сделанный во время вылета из Израиля.

Читать полностью

Новости