Дания приостанавливает помощь Палестине из-за опасений по использованию средств

Правительство Дании приняло решение временно приостановить помощь Палестине в области развития, чтобы убедиться, что датские средства не используются для поддержки атак на Израиль. Об этом сообщил министр по вопросам сотрудничества в области развития и глобальной климатической политики Дана Йёргенсен.
Решение было принято после встречи правящих партий, и сейчас проводится более подробное изучение финансовой поддержки Палестины.
МВФ: Рано делать оценку экономических последствий палестино-израильского конфликта
Пьер-Оливье Гуринша выразил опасения по поводу гибели людей и отметил, что следят за ситуацией.
Россия работает над эвакуацией граждан из зоны палестино-израильского конфликта
Эта работа ведется в режиме онлайн и реального времени, с активным взаимодействием российских специалистов с представительствами России в регионе.
Клава Кока высказалась в адрес критиков её фигуры
Певица Клава Кока отреагировала на замечания своих поклонников относительно своей фигуры после своего появления на "Дне рождения МУЗ ТВ в Кремле".
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Российская певица Наталья Чистякова-Ионова, более известная под псевдонимом Глюк'oZa, опубликовала снимок, сделанный во время вылета из Израиля.