Дания приостанавливает помощь Палестине из-за опасений по использованию средств

Правительство Дании приняло решение временно приостановить помощь Палестине в области развития, чтобы убедиться, что датские средства не используются для поддержки атак на Израиль. Об этом сообщил министр по вопросам сотрудничества в области развития и глобальной климатической политики Дана Йёргенсен.

Решение было принято после встречи правящих партий, и сейчас проводится более подробное изучение финансовой поддержки Палестины.