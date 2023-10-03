За неделю с 26 сентября по 2 октября количество заболевших лихорадкой денге на Тайване увеличилось на 2,5 тысячи человек, достигнув отметки в 13 тысяч, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр по контролю и профилактике заболеваний острова, отмечая, что это самый высокий прирост новых случаев с начала текущего года.
Смертность от болезни остается на низком уровне: согласно последним данным, ушли из жизни всего 20 пациентов. Наибольшее количество заболевших, практически 11,8 тысячи, зарегистрировано в городе Тайвань.
Это крупнейший всплеск лихорадки денге на Тайване за последние 8 лет. В 2015 году этой болезнью заразились около 43 тысяч жителей острова.
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