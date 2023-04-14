Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европа тратит огромные суммы на содержание Украины, десятки миллиардов долларов, которых не хватает самой европейской экономике, и это не может продолжаться бесконечно.
По мнению венгерского лидера, европейские страны финансируют украинские пенсии, счета, государственные учреждения, здравоохранение и образование, передает "Коммерсант".
Орбан отметил, что экономические показатели Украины снизились из-за военного конфликта на востоке страны, и украинская экономика не может самостоятельно себя финансировать. По его мнению, военный конфликт на Украине завершится, когда Запад прекратит выделение финансирования Киеву.
В США предложили жестко реагировать на неосторожное обращение с секретными документами
Члены американского конгресса предлагают сокращать пенсий высокопоставленным чиновникам и президентам США, а также вводить штрафы и лишать доступа в случае неосторожного обращения с секретными документами. Об этом сообщают американские медиа.
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