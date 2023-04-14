Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европа тратит огромные суммы на содержание Украины, десятки миллиардов долларов, которых не хватает самой европейской экономике, и это не может продолжаться бесконечно.

По мнению венгерского лидера, европейские страны финансируют украинские пенсии, счета, государственные учреждения, здравоохранение и образование, передает "Коммерсант".

Орбан отметил, что экономические показатели Украины снизились из-за военного конфликта на востоке страны, и украинская экономика не может самостоятельно себя финансировать. По его мнению, военный конфликт на Украине завершится, когда Запад прекратит выделение финансирования Киеву.