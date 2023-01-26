Организатором протестной акции в Мюнхене выступило движение Muenchen steht auf.
Пацифисты собрались на центральной площади Мюнхена перед ратушей на Мариенплаце. На плакатах и флагах значились призывы к миру в Европе. Еще накануне организаторы акции заявили, что темой шествия может быть только мир.
Представители движения Muenchen steht auf выступают, в том числе за прекращение санкций в отношении России.
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Они должны устраивать акции протеста в крупных городах и учебных заведениях.
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