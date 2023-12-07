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Специалисты выяснили, как заранее выявить предрасположенность к развитию лобно-височной деменции
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  • Опубликована сегодня в 17:06

Специалисты выяснили, как заранее выявить предрасположенность к развитию лобно-височной деменции

Исследования показали, что при такой склонности в головном мозге формируются скопления белка TAF15. Эти скопления представляют собой слипшиеся белки, вызывающие дисфункцию клеток, особенно нейронов. Детальный анализ клеток мозга выявил, что в данном случае ключевую роль играют белки TAF15, а не, как считалось ранее, белки FUS.

На практике подобные явления наблюдаются не реже чем в 10% случаев деменции и болезни Альцгеймера.

"Теперь, когда мы установили ключевой белок и его структуру, мы можем начать использовать его для диагностики и лечения этого типа лобно-височной деменции", — отметили ученые.

Несмотря на общепринятое мнение о том, что деменция характерна исключительно для пожилых людей, в реальности уменьшение объема лобной и височной зон мозга наблюдается у более молодых пациентов, например, в возрасте 40 лет. Раннее обнаружение скоплений указанного белка может служить предупреждением о приближении болезни, сообщает МедиаПоток..

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