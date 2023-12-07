Специалисты выяснили, как заранее выявить предрасположенность к развитию лобно-височной деменции

Исследования показали, что при такой склонности в головном мозге формируются скопления белка TAF15. Эти скопления представляют собой слипшиеся белки, вызывающие дисфункцию клеток, особенно нейронов. Детальный анализ клеток мозга выявил, что в данном случае ключевую роль играют белки TAF15, а не, как считалось ранее, белки FUS.
На практике подобные явления наблюдаются не реже чем в 10% случаев деменции и болезни Альцгеймера.
"Теперь, когда мы установили ключевой белок и его структуру, мы можем начать использовать его для диагностики и лечения этого типа лобно-височной деменции", — отметили ученые.
Несмотря на общепринятое мнение о том, что деменция характерна исключительно для пожилых людей, в реальности уменьшение объема лобной и височной зон мозга наблюдается у более молодых пациентов, например, в возрасте 40 лет. Раннее обнаружение скоплений указанного белка может служить предупреждением о приближении болезни, сообщает МедиаПоток..
Ученые из США выяснили, что ChatGPT может предоставлять неверную медицинскую информацию
Исследование, проведенное учеными из Университета Лонг-Айленда (США) и опубликованное на официальном веб-сайте университета, выявило потенциальные недочеты в общедоступной версии чат-бота ChatGPT при предоставлении точной медицинской информации.
Индонезия намерена привлечь 14 миллионов туристов в 2024 году
По планам Индонезии на 2024 год, страна намерена привлечь 14 миллионов туристов. В текущем году, по словам министра туризма и творческой экономики Индонезии, Сандиаги Уно, количество иностранных туристических визитов уже достигло около 11 миллионов, превысив установленный целевой показатель в 8,5 миллионов.
Ученые обнаружили связь между кошками и психическими расстройствами у их хозяев
Ученые из университета Квинсленда в Австралии выяснили, что существует связь между людьми, ухаживающими за кошками, и развитием психических заболеваний. В ходе исследования обнаружено, что паразит Toxoplasma gondii, проживающий в кишечнике кошек, может влиять на нервную систему человека и быть фактором, способствующим шизофрении.
Ученые выяснили, что чрезмерная физическая активность может наносить вред организму
Ученые из Университета Ювяскюля в Финляндии выявили, что чрезмерная физическая активность может ускорить биологическое старение организма. Результаты исследования, проведенного на 11 тысячах парах близнецов в возрасте от 18 до 50 лет, были опубликованы на платформе medRxiv.