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Daily Express: странное поведение может быть признаком деменции у молодых людей
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  • Опубликована сегодня в 0:08

Daily Express: странное поведение может быть признаком деменции у молодых людей

Вопреки распространенному мнению, заболевание Альцгеймера может проявляться не только у пожилых людей, заявил Джеймс Уайт, специалист британского Общества Альцгеймера. Он отметил, что хотя данное заболевание чаще всего диагностируется у людей зрелого возраста и становится причиной деменции, его симптомы могут возникнуть и у молодых. Уайт выделил странное поведение и проблемы с настроением как первые признаки расстройства личности.

Сложности с ранней диагностикой обусловлены тем, что неочевидные симптомы часто относят к стрессу, проблемам в семье, на работе или даже менопаузе, пояснил Уайт. Руководитель отдела знаний Общества Альцгеймера, Тим Бинланд, добавил, что среди тревожных симптомов у молодых людей могут также проявляться проблемы со зрением и речью, нарушения походки, координации и равновесия.

Эксперты отметили, что хотя болезнь Альцгеймера не поддается полному излечению, ранняя диагностика может замедлить ее развитие и облегчить жизнь пациента.

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