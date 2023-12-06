Daily Express: странное поведение может быть признаком деменции у молодых людей

Вопреки распространенному мнению, заболевание Альцгеймера может проявляться не только у пожилых людей, заявил Джеймс Уайт, специалист британского Общества Альцгеймера. Он отметил, что хотя данное заболевание чаще всего диагностируется у людей зрелого возраста и становится причиной деменции, его симптомы могут возникнуть и у молодых. Уайт выделил странное поведение и проблемы с настроением как первые признаки расстройства личности.
Сложности с ранней диагностикой обусловлены тем, что неочевидные симптомы часто относят к стрессу, проблемам в семье, на работе или даже менопаузе, пояснил Уайт. Руководитель отдела знаний Общества Альцгеймера, Тим Бинланд, добавил, что среди тревожных симптомов у молодых людей могут также проявляться проблемы со зрением и речью, нарушения походки, координации и равновесия.
Эксперты отметили, что хотя болезнь Альцгеймера не поддается полному излечению, ранняя диагностика может замедлить ее развитие и облегчить жизнь пациента.
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