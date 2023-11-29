Alzheimer's & Dementia: у позитивных экстравертов реже находят деменцию

Добросовестные и позитивные экстраверты реже сталкиваются с деменцией, чем те, кто склонен к негативным эмоциям, но эта разница не связана с физическим повреждением мозга. Данные исследования, опубликованные в журнале Alzheimer's & Dementia, выходят за рамки традиционного представления о том, что личностные черты влияют на риск деменции через образ жизни. Ученые из Калифорнийского университета в Дэвисе и Северо-Западного университета проанализировали информацию из восьми исследований с участием более 44 тысяч человек, выявив, что не через риск, а через вероятность выявления связаны с характеристиками личности.

Отрицательные черты личности, такие как невротизм и негативный аффект, а также низкие оценки положительных черт, таких как добросовестность, экстраверсия и положительный аффект, связаны с повышенным риском развития деменции. В то время как высокие показатели по открытости опыту, доброжелательности и удовлетворенности жизнью связаны с уменьшением вероятности возникновения деменции. Несмотря на это, не выявлено никакой связи между этими чертами личности и реальной патологией мозга, выявленной при вскрытии. Это может объясняться тем, что некоторые черты личности делают людей более устойчивыми к воздействию таких неврологических расстройств, как болезнь Альцгеймера. Например, люди, более открытые к новому опыту и обладающие позитивным мышлением, могут легче справляться с умственными нарушениями.