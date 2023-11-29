Alzheimer's & Dementia: у позитивных экстравертов реже находят деменцию

Добросовестные и позитивные экстраверты реже сталкиваются с деменцией, чем те, кто склонен к негативным эмоциям, но эта разница не связана с физическим повреждением мозга. Данные исследования, опубликованные в журнале Alzheimer's & Dementia, выходят за рамки традиционного представления о том, что личностные черты влияют на риск деменции через образ жизни. Ученые из Калифорнийского университета в Дэвисе и Северо-Западного университета проанализировали информацию из восьми исследований с участием более 44 тысяч человек, выявив, что не через риск, а через вероятность выявления связаны с характеристиками личности.
Отрицательные черты личности, такие как невротизм и негативный аффект, а также низкие оценки положительных черт, таких как добросовестность, экстраверсия и положительный аффект, связаны с повышенным риском развития деменции. В то время как высокие показатели по открытости опыту, доброжелательности и удовлетворенности жизнью связаны с уменьшением вероятности возникновения деменции. Несмотря на это, не выявлено никакой связи между этими чертами личности и реальной патологией мозга, выявленной при вскрытии. Это может объясняться тем, что некоторые черты личности делают людей более устойчивыми к воздействию таких неврологических расстройств, как болезнь Альцгеймера. Например, люди, более открытые к новому опыту и обладающие позитивным мышлением, могут легче справляться с умственными нарушениями.
Тайная камера выявила случай кражи ценностей у туристов в отеле
В отеле в Бенидорме туристов ограбила уборщица, что было запечатлено на скрытой камере.
Изменение климата на Земле может вызвать появление "вечного" урагана
Изменение климата на Земле может вызвать появление "вечного" урагана, способного циркулировать вокруг планеты круглый год, подобно Красному пятну на Юпитере.
ВЦИОМ: более 77% жителей России назвали сексуальную жизнь важной для них
Более 77% россиян в возрасте от 18 до 45 лет выразили мнение о том, что сексуальная жизнь играет важную роль в их жизни, как показал опрос, проведенный Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Адвокат Сальникова: сумма долга Блиновской выросла до 1,4 млрд рублей
Адвокат Наталия Сальникова сообщила РИА Новости, что налоговая служба рассчитала задолженность блогерши Елены Блиновской почти на 1,5 миллиарда рублей.