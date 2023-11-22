Врач Дума рассказала, что чтение и раскраски помогают в профилактике деменции

Невролог Светлана Дума подчеркнула, что чтение, раскраски и другие виды творчества могут помочь в профилактике старческого слабоумия. Она отметила, что стимулирование мозга на преддементной и начальной стадиях развития болезни является важным аспектом профилактики.

Доктор подчеркнула, что разнообразие интересов и занятий способствует укреплению мозга и предложила различные виды творческой деятельности, такие как чтение, раскраски и арт-терапия.