Daily Mail: высокое кровяное давление повышает риск развития деменции

Гипертония, или высокое кровяное давление, была связана с повышенным риском развития деменции, по словам Роба Гэллоуэя, специалиста по неотложной помощи в медицинской школе Брайтона и Сассекса, как сообщает Daily Mail.

Гэллоуэй сослался на недавнее исследование австралийских ученых, которое подтвердило гипотезу о повышенном риске развития деменции, связанном с гипертонией. В своем исследовании ученые изучили 17 исследований, изучающих связь между кровяным давлением и когнитивными нарушениями. Результаты показали, что вероятность развития старческого слабоумия у лиц с артериальной гипертензией на 42% выше.

Врач объяснил, что повышенное кровяное давление может ухудшить приток крови к тканям головного мозга, потенциально приводя к накоплению амилоидных белков в коре головного мозга. Такие отложения белка являются отличительной чертой болезни Альцгеймера.

Гэллоуэй подчеркнул важность физических упражнений (таких как бег и ходьба) и здорового питания для снижения кровяного давления и улучшения общего состояния здоровья. Он также рекомендовал контролировать вес и регулярный мониторинг уровня артериального давления. Кроме того, было рекомендовано исключить чрезмерное употребление алкоголя из своего рациона для укрепления здоровья мозга и снижения риска развития деменции.