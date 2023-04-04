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  • Опубликована сегодня в 11:39

Начались переговоры делегаций России, Турции и Ирана в Москве

Дом приемов МИД России, расположенный в Москве, проводит официальную встречу делегаций из России, Турции и Ирана: по сообщению РИА Новости, машины дипломатов прибыли к особняку еще в 10 утра по мск.

Отмечается, что первыми приехали автомобили российских политиков, в том числе в одном из них был замглавы МИД России Михаил Богданов. В след за ними была видна делегация иранских дипломатов и сотрудниками пресс-службы посольства, которую возглавляет советник МИД по политическим вопросам Али Асгар Гаджи.

Делегацию Турции на переговорах в Москве возглавляет замглавы МИД Бурак Акчапар.

Ранее, 3 апреля, прошла серия консультаций в рамках подготовки к встрече глав МИД России, Ирана, Сирии и Турции.

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