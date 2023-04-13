Во второй половине апреля состоятся официльные визиты делегации России в Бразилию, Венесуэлу, Никарагуа и на Кубу. Об этом сообщил глава российского МИД Сергей Лавров, добавив, что Москва выступает за укрепление сотрудничества с государствами Латинской Америки "на основе взаимной поддержки, солидарности и учёта интересов друг друга".
"Именно в таком русле, в духе стратегического партнерства, развиваются наши отношения со многими странами региона, в том числе с Бразилией, Венесуэлой, Кубой и Никарагуа, в которые во второй половине апреля совершит визиты наша делегация"
Напомним, что в конце марта Россия и Никарагуа подписали договор о сотрудничестве по мирному неэнергетическому атому.
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