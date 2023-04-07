Дефицит российского бюджета в первом квартале составил 2,4 трлн рублей

Доходы федерального бюджета РФ в первом квартале 2023 года составили 5,6 трлн рублей, в то время как расходы достигли 8,07 трлн рублей. Об этом сообщило министерство финансов.

Дефицит бюджета составил 2,4 трлн рублей. Нефтегазовые доходы снизились на 45% годовой базис из-за падения цен на российскую нефть Urals и уменьшения объемов экспорта природного газа.

В то же время ненефтегазовые доходы уменьшились на 4% годовой базис в связи с единовременным возмещением переплаты налога на прибыль в январе 2023 года.