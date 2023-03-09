В России наблюдается дефицит кадров в строительстве и сфере ЖКХ, который в целом по стране составляет 260 тыс. человек. Об этом рассказал первый замглавы Минстроя Александр Ломакин.
"На сегодняшний день мы видим реальную потребность примерно в 171 тысячу человек в строительной сфере и приблизительно в 90 тысяч человек в сфере ЖКХ. При этом в целом в строительной отрасли и ЖКХ в стране работает около 11 миллионов человек", — сказал Ломакин.
По его словам, самые востребованные специальности на сегодня — технологический монтажник трубопроводов, электрогазосварщик, плотник, бетонщик, арматурщик. Сфера ЖКХ больше всего нуждается в инженерах-энергетиках.
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