В России наблюдается дефицит кадров в строительстве и сфере ЖКХ, который в целом по стране составляет 260 тыс. человек. Об этом рассказал первый замглавы Минстроя Александр Ломакин.

"На сегодняшний день мы видим реальную потребность примерно в 171 тысячу человек в строительной сфере и приблизительно в 90 тысяч человек в сфере ЖКХ. При этом в целом в строительной отрасли и ЖКХ в стране работает около 11 миллионов человек", — сказал Ломакин.

По его словам, самые востребованные специальности на сегодня — технологический монтажник трубопроводов, электрогазосварщик, плотник, бетонщик, арматурщик. Сфера ЖКХ больше всего нуждается в инженерах-энергетиках.