CNN: долги сына Байдена превысили 10 млн долларов

У Хантера Байдена, сына американского президента, накопились долги, превышающие 10 миллионов долларов, сообщает CNN. Сообщается, что за последние пять лет Хантер Байден накопил этот значительный долг, в основном связанный с судебными расходами. Ему также потенциально грозят дополнительные расходы из-за федеральных обвинений и перспективы дорогостоящего судебного разбирательства. Эти обвинения против Хантера Байдена включают утверждения, связанные с хранением оружия и предполагаемыми налоговыми преступлениями.
CNN также отмечает, что друзья Хантера Байдена рассматривали возможность организации сбора средств с намерением заручиться поддержкой сторонников его отца (президента Джо Байдена). Однако эти усилия по сбору средств не увенчались успехом. Соратники Хантера Байдена надеются, что дело, связанное с оружием, может быть урегулировано путем мирового соглашения, но исход остается неопределенным.
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