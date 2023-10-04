CNN: долги сына Байдена превысили 10 млн долларов

У Хантера Байдена, сына американского президента, накопились долги, превышающие 10 миллионов долларов, сообщает CNN. Сообщается, что за последние пять лет Хантер Байден накопил этот значительный долг, в основном связанный с судебными расходами. Ему также потенциально грозят дополнительные расходы из-за федеральных обвинений и перспективы дорогостоящего судебного разбирательства. Эти обвинения против Хантера Байдена включают утверждения, связанные с хранением оружия и предполагаемыми налоговыми преступлениями.



CNN также отмечает, что друзья Хантера Байдена рассматривали возможность организации сбора средств с намерением заручиться поддержкой сторонников его отца (президента Джо Байдена). Однако эти усилия по сбору средств не увенчались успехом. Соратники Хантера Байдена надеются, что дело, связанное с оружием, может быть урегулировано путем мирового соглашения, но исход остается неопределенным.