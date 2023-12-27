Mash: Анастасия Ивлеева задолжала налоговой 137 млн рублей за три года

Долг Анастасии Ивлеевой, известной блогерши, составляет предварительно 137 млн рублей, как сообщает Telegram-канал Mash. Эта сумма является результатом налогового долга за три года — с 2020 по 2022 год. Изначально блогерша была обязана более 150 млн рублей, однако по данным Mash, было уплачено всего 13 млн. В связи с этим ФНС начала проверку деятельности Ивлеевой.
Mash указывает, что блогерша предоставляла одни и те же услуги как индивидуальный предприниматель и через ООО "Ивлеева Продакшн" по упрощенной системе налогообложения. Таким образом, Ивлеева избегала увеличения своего дохода и не переходила на другую систему с более высокими ставками налогов.
Недавно стало известно, что проходят обыски в офисах Насти Ивлеевой в связи с проверкой на уклонение от уплаты налогов. По информации Mash, Ивлеевой грозит до пяти лет тюрьмы по ч.2 ст. 199 УК РФ — "Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере".
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