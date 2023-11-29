Адвокат Сальникова: сумма долга Блиновской выросла до 1,4 млрд рублей

Адвокат Наталия Сальникова сообщила РИА Новости, что налоговая служба рассчитала задолженность блогерши Елены Блиновской почти на 1,5 миллиарда рублей.

Сальникова отметила, что налоговые органы не выставляли Блиновской счет, так как решение налогового органа еще не получило законную силу. По данным налоговой, задолженность по налогам составляет 918 миллионов, а с учетом пеней и штрафов сумма приближается к 1 миллиарду 400 миллионам.

Ранее в Telegram-канале Shot сообщалось, что налоговая задолженность Блиновской увеличилась почти до полутора миллиардов рублей.

27 апреля Блиновскую задержали при попытке покинуть Россию с билетами на вылет за границу. Блогершу обвинили в уклонении от уплаты налогов на сумму 918 миллионов рублей, а также в легализации средств и имущества в особо крупном размере. Против нее было возбуждено уголовное дело, и ей была назначена мера пресечения в виде домашнего ареста. Ей также был ограничен доступ к интернету, и срок ареста неоднократно продлевался.