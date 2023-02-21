Киев пытается вернуть под свой контроль частично заблокированные пути снабжения Артемовска. Об этом заявил военный эксперт, Андрей Марочко.

"Для деблокировки путей сообщения между населенными пунктами Артемовск и Часов Яр в данный район отправлены мотивированные боевики с националистического подразделения "Айдар", — рассказал собеседник агентства.

По словам Марочко, айдаровцы скорее всего выступят в качестве заградотрядов. Будут удерживать позиции украинских войск и постараются не допустить бегства военнослужащих из числа мобилизованных.