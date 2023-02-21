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  • Опубликована сегодня в 8:58

Киев отчаянно сражается за пути отхода из Артемовска

Киев пытается вернуть под свой контроль частично заблокированные пути снабжения Артемовска. Об этом заявил военный эксперт, Андрей Марочко.

"Для деблокировки путей сообщения между населенными пунктами Артемовск и Часов Яр в данный район отправлены мотивированные боевики с националистического подразделения "Айдар", — рассказал собеседник агентства.

По словам Марочко, айдаровцы скорее всего выступят в качестве заградотрядов. Будут удерживать позиции украинских войск и постараются не допустить бегства военнослужащих из числа мобилизованных.

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