Киев пытается вернуть под свой контроль частично заблокированные пути снабжения Артемовска. Об этом заявил военный эксперт, Андрей Марочко.
"Для деблокировки путей сообщения между населенными пунктами Артемовск и Часов Яр в данный район отправлены мотивированные боевики с националистического подразделения "Айдар", — рассказал собеседник агентства.
По словам Марочко, айдаровцы скорее всего выступят в качестве заградотрядов. Будут удерживать позиции украинских войск и постараются не допустить бегства военнослужащих из числа мобилизованных.
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