Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 06.12.2023 : 91,5823
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 06.12.2023 : 99,134
Politico: экс-глава МИД КНР Цинь Ган мог покончить с собой или умереть от пыток
  1. Главная
  2. Мир
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 15:37

Politico: экс-глава МИД КНР Цинь Ган мог покончить с собой или умереть от пыток

Бывший министр иностранных дел Китая Цинь Ган, отстраненный от должности в июле 2023 года, предположительно скончался или покончил с собой, либо мог стать жертвой пыток.

Информацию о его судьбе сообщило американское издание Politico, ссылаясь на источник, связанный с высшими китайскими должностными лицами. Цинь Ган не появлялся на публике несколько месяцев, и, по некоторым данным, он находился в госпитале в Пекине. Не исключаются версии самоубийства или смерти от пыток.

Последний раз его видели в конце июня 2023 года во время встречи с замглавы МИД России. Китайские власти пока не предоставили официальной реакции на данную информацию.

Мир

Об убийстве своего солдата на границе с Израилем Ливан проинформирует Совбез ООН

Об убийстве своего солдата на границе с Израилем Ливан проинформирует Совбез ООН

Правительство Ливана планирует информировать Совет Безопасности ООН о случившемся убийстве своего военнослужащего на границе с Израилем.

Читать полностью
Курс нацвалюты до рекордных 36,69 гривны за $1 девальвировал Нацбанк Украины

Курс нацвалюты до рекордных 36,69 гривны за $1 девальвировал Нацбанк Украины

На межбанковских торгах Национальный банк Украины снизил официальный курс гривны до исторического минимума - 36,69 гривны за один доллар, как сообщает украинское издание "Страна".

Читать полностью

Общество

Эйфелева башня не оправдывает ожидания многих туристов

Эйфелева башня не оправдывает ожидания многих туристов

Сотрудники онлайн-сервиса OneTwoTrip выяснили, что многие туристы остаются недовольными посещением Эйфелевой башни, Пизанской башни и Колизея, так как эти места не оправдали их ожидания.

Читать полностью
Circulation: употребление жирной рыбы снижает риск заболеваний сердца и сосудов

Circulation: употребление жирной рыбы снижает риск заболеваний сердца и сосудов

Исследование ученых из Каролинского института в Швеции показало, что употребление жирной рыбы, такой как лосось, макрель, сельдь и сардины, снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Читать полностью

Новости