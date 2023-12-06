Politico: экс-глава МИД КНР Цинь Ган мог покончить с собой или умереть от пыток

Бывший министр иностранных дел Китая Цинь Ган, отстраненный от должности в июле 2023 года, предположительно скончался или покончил с собой, либо мог стать жертвой пыток.

Информацию о его судьбе сообщило американское издание Politico, ссылаясь на источник, связанный с высшими китайскими должностными лицами. Цинь Ган не появлялся на публике несколько месяцев, и, по некоторым данным, он находился в госпитале в Пекине. Не исключаются версии самоубийства или смерти от пыток.

Последний раз его видели в конце июня 2023 года во время встречи с замглавы МИД России. Китайские власти пока не предоставили официальной реакции на данную информацию.