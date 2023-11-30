11 лет строгого режима за убийство бывшей жены получил борчанин

Житель Борского округа был приговорен к 11 годам строгого режима за убийство своей бывшей жены, как сообщает следственное управление следственного комитета Российской Федерации по Нижегородской области. Суд определил, что вечером 25 декабря прошлого года подсудимый атаковал свою экс-супругу с ножом на улице в деревне Останкино, нанеся ей множество телесных повреждений, в результате которых женщина скончалась, сообщает "В Городе N".
Мужчина признал свою вину, и следователи установили, что он не желал разводиться с женой, испытывая ревность. Суд считает, что собранных доказательств достаточно для вынесения приговора. Также стоит отметить, что другого жителя Павловчанина судят за убийство соседа молотком.
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