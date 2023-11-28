Боевики убили 40 мирных жителей в Буркино-Фасов

Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) призывает привлечь к ответственности членов группировки "Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин" (JNIM), которые совершили нападение в городе Джибо в Буркина-Фасо, в результате которого погибли 40 мирных жителей, а более 42 были ранены. Официальный представитель УВКПЧ, Сейф Маганго, подчеркнул, что такие нападения на гражданское население являются военным преступлением. Маганго также призвал к проведению тщательного, беспристрастного и независимого расследования, а затем привлечению виновных к ответственности.

Группировка JNIM атаковала военную базу, дома и лагеря внутренне перемещенных лиц в городе Джибо, уничтожив лагери и магазины. Он также напомнил о необходимости соблюдения обязательств по международному гуманитарному праву, включая воздержание от нападений на гражданских лиц и объекты. Буркина-Фасо с 2015 года стало эпицентром террористической активности в Западной Африке, с действием нескольких международных экстремистских группировок, включая JNIM, сообщает ТАСС.

Согласно данным неправительственных организаций, тысячи гражданских лиц и военных погибли от рук боевиков, и миллионы людей вынуждены были покинуть свои дома. "Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин" была создана в 2017 году и поддерживает тесные связи с "Аль-Каидой" (запрещена в РФ).