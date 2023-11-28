Боевики убили 40 мирных жителей в Буркино-Фасов

Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) призывает привлечь к ответственности членов группировки "Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин" (JNIM), которые совершили нападение в городе Джибо в Буркина-Фасо, в результате которого погибли 40 мирных жителей, а более 42 были ранены. Официальный представитель УВКПЧ, Сейф Маганго, подчеркнул, что такие нападения на гражданское население являются военным преступлением. Маганго также призвал к проведению тщательного, беспристрастного и независимого расследования, а затем привлечению виновных к ответственности.
Группировка JNIM атаковала военную базу, дома и лагеря внутренне перемещенных лиц в городе Джибо, уничтожив лагери и магазины. Он также напомнил о необходимости соблюдения обязательств по международному гуманитарному праву, включая воздержание от нападений на гражданских лиц и объекты. Буркина-Фасо с 2015 года стало эпицентром террористической активности в Западной Африке, с действием нескольких международных экстремистских группировок, включая JNIM, сообщает ТАСС.
Согласно данным неправительственных организаций, тысячи гражданских лиц и военных погибли от рук боевиков, и миллионы людей вынуждены были покинуть свои дома. "Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин" была создана в 2017 году и поддерживает тесные связи с "Аль-Каидой" (запрещена в РФ).
Конора Макгрегора подозревают в подстрекательстве к беспорядкам в Дублине
Полиция Ирландии начнет расследование в отношении бойца смешанных боевых искусств (MMA) Конора Макгрегора по подозрению в подстрекательстве к межнациональным конфликтам.
Dota 2 приобрела статус учебной дисциплины высшего образования
В Технологическом колледже Филиппинского университета в Маниле (LPU) запущен новый факультет по киберспорту.
Нейросеть "Удел" по оценке привлекательности земельных участков запустили в России
Московский государственный университет геодезии и картографии (МИИГАиК) успешно внедрил в коммерческую сферу инновационный программный продукт "Удел", предназначенный для оценки инвестиционной привлекательности земельных участков.
Тематический сезон с участием петербургских звезд спорта стартовал на выставке "Россия"
Тематический сезон "Петербург Спортивный" стартовал на Международной выставке-форуме "Россия" в Москве, как сообщает президент Федерации дзюдо Санкт-Петербурга Михаил Рахлин.