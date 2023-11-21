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Известный российский блогер-дальнобойщик Николай Галенко скончался на 37-м году жизни
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  • Опубликована сегодня в 21:29

Известный российский блогер-дальнобойщик Николай Галенко скончался на 37-м году жизни

Известный российский блогер-дальнобойщик Николай Галенко скончался на 37-м году жизни, сообщает РИА Новости.

Блогер был известен под псевдонимом КАЛЯН86. По информации портала, причиной его смерти стала остановка сердца.

Его коллега, блогер Дальнобой 596, подтвердил, что Галенко был найден мертвым дома. Он призвал не делать поспешных выводов относительно причин смерти, поскольку официального вскрытия еще не проводилось. Тоха ЕКВ, еще один блогер-дальнобойщик, также призвал дождаться официальной информации от родственников погибшего.

По данным издания, Николай Галенко родился в поселке Боровский, проживал в Тюмени и затем переехал в Санкт-Петербург. Он в течение многих лет вел свой канал на YouTube, где делился видео с поездок по всей стране. Первые ролики появились в 2015 году, и за восемь лет на канал подписались более 600 тысяч человек.

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