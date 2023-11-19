Семья убитой Салтанат Нукеновой обратилась к общественности

Гибель Салтанат Нукеновой молодой женщины из Казахстана стала объектом общественного волнения после трагических событий, связанных с ее смертью в ресторане Bau в Астане. Супруг Салтанат, бывший министр национальной экономики Куандык Бишимбаев, стал подозреваемым в ее гибели.
Инцидент произошел 9 ноября, когда, по данным источника Куандык Бишимбаев систематически избивал 31-летнюю Салтанат в VIP-кабинке ресторана, принадлежащего ему. Очевидцы утверждают, что Бишимбаев наносил ей травмы, оставив ее умирать в замкнутом пространстве. Его брат также участвовал в происшествии, сообщает Стархит.
Согласно словам сестры погибшей, Самал, тирания продолжалась длительное время, и брат Бишимбаева всегда был на поддержке у него. По ее словам, когда скорая медицинская помощь наконец прибыла, Салтанат уже была мертва. Судмедэкспертиза показала, что причиной смерти была закрытая черепно-мозговая травма.
Общественность требует строгого наказания для Куандыка Бишимбаева в соответствии с законом. На данный момент он и его брат находятся под арестом, а четыре адвоката предоставляют защиту Бишимбаеву. Семья погибшей обратилась к обществу, подчеркнув важность свидетельств для успешного расследования.
Однако появились опасения, что за месяц до официального объявления причины смерти общественность может забыть о произошедшем, и Бишимбаев сможет избежать наказания. В настоящее время дело находится под особым контролем президента.
Семья Нукеновой призвала свидетелей, обладающих важной информацией, высказаться, подчеркнув, что их понимание событий может стать ключом к правосудию. В своем обращении они также выразили благодарность за поддержку со стороны общества и выразили надежду, что трагедия Салтанат станет символом борьбы с насилием. Салтанат Нукенова и Куандык Бишимбаев поженились всего год назад, но события, приведшие к ее гибели, вызывают широкий общественный резонанс.
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