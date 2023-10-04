Daily Mail заявила о гибели 55 моряков КНР из-за попадания подлодки в ловушку

Британская газета Daily Mail, ссылаясь на секретный отчет британской военной разведки, сообщила о предполагаемом инциденте, в результате которого 55 китайских моряков погибли из-за того, что китайская подводная лодка попала в ловушку в Желтом море. Согласно статье, этот инцидент, в результате которого китайская подводная лодка предположительно попала в ловушку, предназначенную для воспрепятствования деятельности британских и американских подводных лодок в Желтом море, произошел 21 августа.
Важно отметить, что общедоступных подтверждений такого события нет, и китайские власти опровергли достоверность этих сообщений, как упоминалось в газете.
В мае адмирал Бен Кей, глава ВМС Великобритании, подчеркнул необходимость инвестиций в передовые возможности для усиления обнаружения российских подводных лодок, которые, как известно, являются одними из самых тихих в мире.
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