В Кызыле вынесли приговор за убийство трем подросткам из кадетского корпуса

Трое подростков из Тувинского кадетского корпуса были осуждены на сроки от шести до восьми лет в воспитательной и исправительной колонии общего режима за убийство 18-летнего молодого человека. Решение таково после вынесения приговора Кызыльским городским судом. Учитывая их несовершеннолетний возраст в период совершения преступления, они будут отбывать наказание в специализированных учреждениях, сообщает ТАСС.
Убийство произошло в лесном массиве Кызыла в 2022 году, когда тело 18-летнего молодого человека было найдено с множественными ножевыми ранениями. Три подозреваемых подростка были задержаны, а суд установил, что они напали на молодого человека, нанеся более 60 ударов ножом из-за мелкого конфликта, который произошел в предыдущий день.
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