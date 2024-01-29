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В России зарегистрирован новый вид DDoS-атак большого объема
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  • Опубликована сегодня в 16:25

В России зарегистрирован новый вид DDoS-атак большого объема

В России начались активные проявления сверхмасштабных DDoS-атак под названием HTTP DDoS, которые приносят существенный ущерб предприятиям и вызывают серьезное беспокойство у многих компаний. Об этом сообщили представители компании SotrmWall.

Эксперты из SotrmWall описывают HTTP DDoS как "сверхмасштабные" из-за их способности отправлять сотни миллионов запросов в секунду, что превышает возможности незащищенных приложений. В последнем квартале прошлого года 81% всех DDoS-атак в России пришлось именно на HTTP DDoS.

"Этот тип атак только недавно начал применяться злоумышленниками и продолжает набирать обороты. Подобные атаки приносят значительные убытки бизнесу и вызывают серьезные опасения у компаний по всему миру", — отметили в компании.

На глобальном уровне в конце 2023 года наблюдался значительный рост многовекторных DDoS-атак, которые одновременно затрагивают несколько уровней информационной инфраструктуры целевой компании. Глобальное число многовекторных атак увеличилось на 126%, а в России — на 38%.

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