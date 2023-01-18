Главная тема проходящего в Давосе Всемирного экономического форума заставила участников спустится с небес на землю. Вместо привычных глобальных тем они обратили свое внимание на пандемию и торговые войны, включая конфликт на Украине.
На этом фоне выступивший вице-премьер КНР Лю Хэ пригласил иностранных инвесторов для "перезапуска" замедляющейся из-за COVID-19 экономики страны, а глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен осудила политику протекционизма со стороны Китая и США, влияющую на производственные мощности ЕС. Кроме того, по ее словам, ЕС планирует ввести десятый пакет санкций против РФ, который в основном будет сосредоточен на закрытии лазеек в принятых мерах.
В Италии задержали самого влиятельного мафиози современности Маттео Денаро
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Правозащитница Баханович рассказала о продвижении ее иска против губернатора Беглова
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