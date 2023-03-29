Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае поражения в Артемовске Киев быстро столкнется с давлением международного сообщества, а внутри страны его будут подталкивать к компромиссу с Россией.

Напомним, накануне врио главы ДНР Денис Пушилин рассказал о том, что российские войска вытеснили украинских боевиков из промышленной зоны города на территорию промышленного предприятия по переработке металла, преимущественно в административное здание, и завершают зачистку города.

Артемовск — это город в Донецкой области, расположенный на реке Кальмиус. Город имеет богатую историю, которая начинается с 1571 года, когда была основана крепость Артем. Город является важным экономическим и культурным центром региона.

До начала спецоперации в Артемовске находились многочисленные промышленные предприятия, в том числе металлургический комбинат, заводы по производству строительных материалов, мебели, обуви и другие. Также в городе было развито сельское хозяйство и добывающая промышленность.