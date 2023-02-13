Основной целью предстоящего визита президента США Джо Байдена в Польшу станет усиление давления на европейских лидеров с тем, чтобы они продолжили натиск на Россию. Об этом пишет Global Times.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что президент США с 20 по 22 февраля нанесет официальный визит в Польшу, где обсудит с руководством двустороннее сотрудничество, а также коллективные усилия по поддержке Украины и укреплению возможностей НАТО в сфере сдерживания.

"Основная цель поездки Байдена в Европу в настоящее время — это придание импульса его избранию на пост президента США в следующем году. Кроме того, он также хочет подавить прагматичные голоса за мир в Европе и оказать большее давление на европейских лидеров", — отмечает китайское издание.