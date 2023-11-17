Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 17.11.2023 : 88,9466
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 17.11.2023 : 96,5921
Кристина Асмус чудесно проводит время с дочерью
  1. Главная
  2. Общество
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 15:09

Кристина Асмус чудесно проводит время с дочерью

Актриса Кристина Асмус, находясь в процессе съемок в Будапеште, активно проводит время в компании своей дочери Насти. В социальных сетях звезда делится моментами своих приключений, радуя своих подписчиков, сообщает Правда.Ру.

Между работой на съемочной площадке актриса наслаждается красотой города, изучает тайны его кухни и старается воспитать дочь в духе культуры и бережного отношения к окружающей среде. Фанаты с интересом следят за жизнью Кристины и ее дочери.

Несмотря на радостные моменты, актриса с юмором отреагировала на сравнения внешности Насти с родителями, особенно с ее отцом, Гариком Харламовым. Кристина с иронией призвала поклонников прекратить присылать ей рекомендации о ресторанах в Будапеште и добавила, что готова к новым впечатлениям.

Мир

Финансист Ойгман: банки Израиля сегрегируют счета с ценными бумагами россиян

Финансист Ойгман: банки Израиля сегрегируют счета с ценными бумагами россиян

Банки Израиля стали ограничивать операции по счетам с ценными бумагами граждан Российской Федерации даже при наличии израильского паспорта.

Читать полностью
СМИ: Киев неудачен в военной и дипломатической сферах, несмотря на поддержку Запада

СМИ: Киев неудачен в военной и дипломатической сферах, несмотря на поддержку Запада

Власти в Киеве сталкиваются с серией неудач в военной, дипломатической и экономической областях, несмотря на поддержку со стороны Запада.

Читать полностью

Общество

В Москве приостановлена аренда электросамокатов из-за низких температур

В Москве приостановлена аренда электросамокатов из-за низких температур

Сервисы проката электросамокатов, такие как Whoosh, Urent и Яндекс, временно прекратили свою работу в связи с холодной погодой.

Читать полностью
Открыт эффективный способ устранения избыточного жира в печени

Открыт эффективный способ устранения избыточного жира в печени

Экспериментальное средство Ретатрутид успешно действует на уменьшение веса у пациентов с ожирением и снижает содержание жира в печени. Эти результаты были представлены на собрании Американской ассоциации по изучению заболеваний печени (AASLD), сообщает Правда.Ру.

Читать полностью

Новости