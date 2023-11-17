Кристина Асмус чудесно проводит время с дочерью

Актриса Кристина Асмус, находясь в процессе съемок в Будапеште, активно проводит время в компании своей дочери Насти. В социальных сетях звезда делится моментами своих приключений, радуя своих подписчиков, сообщает Правда.Ру.
Между работой на съемочной площадке актриса наслаждается красотой города, изучает тайны его кухни и старается воспитать дочь в духе культуры и бережного отношения к окружающей среде. Фанаты с интересом следят за жизнью Кристины и ее дочери.
Несмотря на радостные моменты, актриса с юмором отреагировала на сравнения внешности Насти с родителями, особенно с ее отцом, Гариком Харламовым. Кристина с иронией призвала поклонников прекратить присылать ей рекомендации о ресторанах в Будапеште и добавила, что готова к новым впечатлениям.
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