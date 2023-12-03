Гастроэнтеролог: финики - отличный выбор для сердца и кишечника

Финики — отличный выбор для сердца и кишечника: 3-4 плода в день содержат достаточно питательных веществ: калий регулирует давление и участвует в работе сердечно-сосудистой системы, магний поддерживает энергетический обмен и здоровье нервов, а витамин В6 участвует в синтезе аминокислот и нейротрансмиттеров, влияющих на настроение и сон.

Антиоксиданты в финиках борются со свободными радикалами, предотвращая повреждение клеток. Клетчатка регулирует работу кишечника, снижает уровень холестерина.

Однако употребление фиников в больших количествах, особенно для людей с лишним весом и при диабете, не рекомендуется. 3-4 финика в день, предпочтительно утром, будет достаточным, чтобы избежать излишнего воздействия сахара на нервную систему, сообщает Российская Газета.