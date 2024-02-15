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Певица и актриса Даша Чаруша снимет фильм о былинном герое Садко
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  • Опубликована сегодня в 16:04

Певица и актриса Даша Чаруша снимет фильм о былинном герое Садко

Главным героем мюзикла станет легендарный новгородский купец Садко. Однажды, загрустив из-за того, что он перестал быть желанным гостем на пирах, Садко пошёл на берег Ильмень-озера и стал в одиночестве играть на гуслях, чтобы хоть немного развеять свою тоску. Мелодичные протяжные звуки тронули сердце морского царя, который пожелал непременно наградить Садко и сделал его богатым.

Зрители смогут увидеть героев как в старинных, так и в современных костюмах: действие будет разворачиваться в разных эпохах.

Былины о Садко во все времена вызывали интерес у творческих людей. Так, композитор Николай Римский-Корсаков в 1867 году написал оперу "Садко". В 1952 году советский режиссёр Александр Птушко снял фильм "Садко", в котором использовал музыку из оперы. В 2017 году в России вышел одноимённый фильм Максима Волкова и Виталия Мухаметзянова.

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