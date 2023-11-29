Ученые выяснили, где на Земле можно обнаружить темную материю

Ученые из Университета Витватерсранд (WITS) в Южной Африке предполагают, что таинственную темную материю можно выявить на Земле с использованием Большого адронного коллайдера (БАК). Соответствующее исследование было опубликовано на официальном веб-сайте научного учреждения.

Многие астрономы считают, что темная материя составляет 85% всей массы Вселенной и что ее наличие может объяснить гравитационные эффекты вокруг галактик. Тем не менее до сих пор не удалось точно определить, из чего она состоит.

До недавнего времени предполагалось, что темная материя представлена так называемыми "слабо взаимодействующими массивными частицами" (СВМЧ). Согласно гипотезе, эти элементы практически не взаимодействуют с обычной материей, за исключением моментов, когда вмешивается гравитация. Тем не менее предыдущие эксперименты на БАК не выявили наличие СВМЧ.

Ученые из Южной Африки разработали альтернативный метод поиска "строительных блоков" темной материи, ориентированный на темные кварки и темные глюоны — субатомные частицы, которые, по теории, составляют СВМЧ. Эти потенциальные элементы могут возникнуть в результате высокоэнергетических столкновений протонов внутри БАК.

При столкновении протонов внутри БАКа со скоростью близкой к скорости света они распадаются на составные кварки и глюоны, которые быстро распадаются, образуя поток короткоживущих субатомных частиц, известных как джеты. Возможные темные кварки и темные глюоны могут распадаться, создавая смесь частиц как обычного, так и темного типа. Это может привести к образованию так называемых "полувидимых" джетов.

По мнению ученых, джеты возникают парами, и если обычный и полувидимый поток частиц возникнут рядом, то темные частицы могут отнять часть энергии у своего стандартного джета-близнеца, создавая энергетический дисбаланс.

Хотя на данный момент ученым не удалось обнаружить доказательств существования полувидимых джетов, их теория открывает новое направление в поиске темной материи, сообщает Газета.Ру.