Власти Республики Карелия начали внедрение регионального закона о предоставлении бесплатных земельных участков для военнослужащих, отличившихся во время специальной военной операции, сообщает ТАСС.

Первым человеком в Северо-Западном округе, удостоенным ордена "За заслуги перед Отечеством", стал обладателем земельного участка, как сообщил Элиссан Шандалович, председатель законодательного собрания Республики Карелия.

Он также добавил, что в Карелии участники СВО, награждённые званием Героя России или орденами Российской Федерации, а также члены семей погибших в боевых действиях, имеют право на получение бесплатного земельного участка. Эти участки можно использовать для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства или земледелия.﻿