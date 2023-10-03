Власти Республики Карелия начали внедрение регионального закона о предоставлении бесплатных земельных участков для военнослужащих, отличившихся во время специальной военной операции, сообщает ТАСС.
Первым человеком в Северо-Западном округе, удостоенным ордена "За заслуги перед Отечеством", стал обладателем земельного участка, как сообщил Элиссан Шандалович, председатель законодательного собрания Республики Карелия.
Он также добавил, что в Карелии участники СВО, награждённые званием Героя России или орденами Российской Федерации, а также члены семей погибших в боевых действиях, имеют право на получение бесплатного земельного участка. Эти участки можно использовать для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства или земледелия.
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