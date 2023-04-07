Крупнейший производитель молочных продуктов компания Danone изучает разные возможности для адаптации новых брендов на российском рынке. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Как сообщали российские СМИ, Danone планирует отказаться от международных брендов в РФ. По некоторым данным, речь идет о таких именах, как Activia, Alpro, Actimel и Danone.
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