Крупнейший производитель молочных продуктов компания Danone изучает разные возможности для адаптации новых брендов на российском рынке. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Как сообщали российские СМИ, Danone планирует отказаться от международных брендов в РФ. По некоторым данным, речь идет о таких именах, как Activia, Alpro, Actimel и Danone.