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  • Опубликована сегодня в 10:03

Danone может продать часть своих активов в России

Крупнейший производитель молочных продуктов Danone готов передать потенциальным инвесторам контроль над частью активов в России. Об этом сообщают российские СМИ.

По данным источников, Danone готов передать право владения только отечественными, но не глобальными марками.

При этом сделка может включать опцион обратного выкупа, сохранение у Danone до 25% в бизнесе и места в совете директоров. По мнению экспертов, подобная схема может заинтересовать в первую очередь финансовых инвесторов.

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