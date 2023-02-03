Крупнейший производитель молочных продуктов Danone готов передать потенциальным инвесторам контроль над частью активов в России. Об этом сообщают российские СМИ.

По данным источников, Danone готов передать право владения только отечественными, но не глобальными марками.

При этом сделка может включать опцион обратного выкупа, сохранение у Danone до 25% в бизнесе и места в совете директоров. По мнению экспертов, подобная схема может заинтересовать в первую очередь финансовых инвесторов.